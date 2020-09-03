تسجيل 5 حالات وفاة و25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سرت

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 5 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين نحو 25 حالة في المدينة.

وقال رئيس اللجنة لـ«بوابة الوسط» إن حالة الوفاة الخامسة هي لسيدة مسنة توفيت بقسم العزل المخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا تحت إشراف اللجنة الطبية الاستشارية.

وأوضح رئيس اللجنة أن فريق الرصد والتقصي سلم أمس الأربعاء 11 عينة مسحية أنفية لعدد من الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس إلى المختبر المرجعي في بنغازي.

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