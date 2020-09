الولايات المتحدة تجدد رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا وتطالب بالتوجه للانتخابات

جددت الولايات

المتحدة الأمريكية، تأكيدها على ترحيبها بإعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ، فايز السراج، على وقف لإطلاق النار

ونزع السلاح واستئناف عمليات قطاع النفط والعودة إلى المحادثات السياسية التي

تسهلها الأمم المتحدة.

وقالت الممثلة

الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت: – أمس الأربعاء

في إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا (عبر الفيديو)- إن “ليبيا تقف

عند مفترق طرق حاسم، مؤكدة معارضة بلادها لأي خطة رامية إلى تقسيم ليبيا أو

احتلالها أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين”.

وأضافت، أنه ”ينبغي

أن يقود الأطراف الليبية الحل الذي سيتم التوصل إليه بالطريقة الفضلى من خلال

مفاوضات سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة وموجهة نحو الانتخابات الوطنية، مشيرة

إلى أن الحل السياسي يبقى صعب المنال ما دام الداعمون الخارجيون من الطرفين يواصلون

تغذيتهم للصراع.

وتابعت كرافت، أن

الولايات المتحدة تعتقد أن عملية السلام ستنجح في البلاد، إلا أن ذلك لن يحدث إلا

عندما تكف الأطراف الخارجية عن تغذية الصراع وتدعم عملية السلام التي تقودها الأمم

المتحدة حتى يتمكن أطراف النزاع من المصالحة والتوصل إلى اتفاق سلمي على تقاسم

السلطة بشكل يمثل رغبات الشعب بشكل فعلي.”

