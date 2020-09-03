بحث  رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف  فرج عبد المجيد  مع مراقب تعليم سرت  أ. مفتاح على عبد الكافى وبحضور مدير مكتب الامتحانات  بسرت المكلف عبدالله سعيد الفيتورى ،  أخر الترتيبات والاستعدادات  لامتحانات  الدور الاول  لاتمام الشهادة  الاعدادية  للعام الدراسى الحالى   والتابع   لوزارة   التعليم  بالحكومة  الليبية والتى  تنطلق يوم الاحد المقبل الموافق السادس من شهر سبتمبر   2020
وقال  مدير   ادأرة  الأعلام  ببلدية   سرت    محمد  الاميل    ان عدد الطلاب المتقدميين  لاداء الشهادة الاعدادية  بسرت  لهدا العام    بسرت   فى كافة اللجان التى اعدها مكتب الامتحانات ببلدية سرت اكثر  2330 طالب وطالبة
كما  تم  التباحث  حول  جاهزية  كافة  مقار لجان الامتحانات  بمختلف المؤسسات التعليمية  واحتياجاتها  وخاصة  فيما يتعلق باتخاد الاجراءات الاحترازية  لمكافحة جائحة وباء كورونا  
كما  التباحث حول الاستعدادات   فيما يتعلق  بامتحانات  اتمام  مرحلة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى وكدلك  الثانوية الدينية  والبالغ عددهم اكثر من 1835 طالب وطالبة والتى  ستبدأ  يوم 20 سبتمبر الجاري.