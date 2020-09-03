ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

03 September, 2020

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبد المجيد مع مراقب تعليم سرت أ. مفتاح على عبد الكافى وبحضور مدير مكتب الامتحانات بسرت المكلف عبدالله سعيد الفيتورى ، أخر الترتيبات والاستعدادات لامتحانات الدور الاول لاتمام الشهادة الاعدادية للعام الدراسى الحالى والتابع لوزارة التعليم بالحكومة الليبية والتى تنطلق يوم الاحد المقبل الموافق السادس من شهر سبتمبر 2020

وقال مدير ادأرة الأعلام ببلدية سرت محمد الاميل ان عدد الطلاب المتقدميين لاداء الشهادة الاعدادية بسرت لهدا العام بسرت فى كافة اللجان التى اعدها مكتب الامتحانات ببلدية سرت اكثر 2330 طالب وطالبة

كما تم التباحث حول جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بمختلف المؤسسات التعليمية واحتياجاتها وخاصة فيما يتعلق باتخاد الاجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة وباء كورونا

كما التباحث حول الاستعدادات فيما يتعلق بامتحانات اتمام مرحلة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى وكدلك الثانوية الدينية والبالغ عددهم اكثر من 1835 طالب وطالبة والتى ستبدأ يوم 20 سبتمبر الجاري.