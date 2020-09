خلال اجتماعهما .. أبو الغيط وبوريل يتفقان على خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي

أكد مصدر مسؤول بالجامعة العرببة، الخميس، أن الأمين العام للجامعة اجتمع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حوزيب بوريل ، لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وقال المصدر إن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية في ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض بين قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة و الجيش، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد لـ “بوريل” أنه من الضروري متابعة الإعلانات التي خرج بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن الالتزام بوقف العمليات العسكرية، واستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والتحرك نحو التسوية المتكاملة للأزمة الليبية.

و أشار المصدر إلى أن بوريل أطلع أبو الغيط على نتائج زيارته الأخيرة لليبيا واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في طرابلس و مجلس النواب لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأممية ووفق مخرجات مؤتمر برلين.

ولفت المصدر إلى أن أبو الغيط وبوريل اتفقا على خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لتنفيذ مجمل مخرجات عملية برلين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والجهد التكاملي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية ليبية وطنية خالصة للوضع في البلاد.

