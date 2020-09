الغرياني: كافة قرارات “الرئاسي” لا يوجد بها إصلاح حقيقي

اعتبر المفتي المعزول، الصادق الغرياني، القرارات الأخيرة

التي اتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تأتي في سياق استرضاء الشارع

الليبي الذي انتفض ضده، مُقرّا بأن بعض مسؤولي “الوفاق” يلجأون إلى السفراء

الأجانب لتعزيز وجودهم حفاظًا على منصبهم.

واعتبر الغرياني، أن كافة قرارات “الرئاسي” لا

يوجد بها إصلاح حقيقي، موضحًا أن القرارات المتوالية والمتكاثرة والمستعجلة، تدور حول

نفسها فلم تظهر وجوه جديدة، الوجوه هى الوجوه، وقد جربت وثبت فشلها ويعاد إنتاجها لمجرد

التسكين والتسكيت، وفق تعبيره.

