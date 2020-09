عقب تهديداته الأخيرة بفضح الفساد.. الوفاق تعيد باشاغا لمنصبه

خاص ليبيا 24/ حنن منير

أكد مصدر مسؤول

بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″

أن حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس أعادت وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا

إلى منصبه، مرجحا أنها أعادته تحت ضغط عقب تهديداته الأخيرة بفضح الفساد.

وأفاد المصدر،

بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج التقى باشاغا في

مقر الرئاسي بطريق السكة لإخراج سيناريو إعادته لمنصبه

وكانت مصادر

صحفية، قد أكدت أن مسلحين يطوقون مقر حكومة الوفاق غير المعتمدة بعد وصول وزير

الداخلية الموقوف، فتحي باشاغا جلسة مساءلة في مقر الحكومة للتحقيق معه

