أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام البناء والتنمية في ليبيا.

