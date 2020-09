أفادت مصادر صحفية، الخميس، بعودة الاتصالات الهاتفية لشبكة ليبيانا وخدمات الانترنت ” ليبيا ماكس” إلى مدينة سرت بعد انقطاع دام 13يوما.

