جدد الرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي

للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة

جاء ذلك خلال

لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب

بوريل في القاهرة

