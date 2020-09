تركيا ترسل 3 طائرات عسكرية إلى غرب ليبيا

أكد

موقع “إيتاميل رادار” المتخصص في الرصد الجوي، أن تركيا مستمرة في إرسال

طائرات الشحن العسكري إلى مطارات غرب ليبيا، مشيرًا إلى وصول طائرتي الشحن العسكري

العملاقتين لوكهيد سي 130 إلى قاعدة عقبة بن نافع الجوية العاشرة من صباح اليوم الخميس

قادمتين من مطار أنقرة.

كما رصد الموقع قبلها بساعات طائرة ثالثة تابعة

لسلاح الجو التركي مخصصة للشحن العسكري من نوع الإيرباص A400

قادمة من مطار أنقرة أيضًا هبطت في مطار مصراتة فجر اليوم الخميس

ثم عادت إلى تركيا.

