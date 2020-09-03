نسبة المشاركة في انتخابات بلدية مصراتة بلغت 9% حتى الساعة 12 ظهرا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
03 September, 2020
أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة المشاركين في انتخابات المجلس البلدي مصراتة بلغت 9% حتى الساعة 12 ظهرا.
وبينت اللجنة أن نسبة المقترعين من النساء بلغت 20% بينما بلغت نسبة الرجال المقترعين 80%.
وكانت المراكز الانتخابية والبالغ عددها 76 مركزا ببلدية مصراتة، قد افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين على الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، معلنة انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة.
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