أفريكوم توجّه انتقادًا لتركيا ومرتزقتها في ليبيا وتؤكّد أنها تقوض أمن البلاد

ليبيا – وجّهت قيادة القوّات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” أمس الأربعاء، انتقادًا لتركيا ومرتزقتها في ليبيا، مؤكدةً أنّها تقوّض أمن البلاد.

“أفريكوم” أكّدت في تقرير لها رفعته لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بحسب صحيفة “العين الإخبارية” أنّ تركيا نقلت مئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، وأنّ قوّاتها ارتكبت الفظائع بحق الأهالي.

وأوضحت أنّ القوات شملت فرقًا من المدرّبين والمستشارين وأفرادًا مشرفين على أنظمة الدفاع الجوي التركي، ومعدّي العبوات الناسفة التي يمكن وضعها على جانب الطرقات.

وأضافت أنّ “تركيا لم تكتفِ بهذا القدر، إنّما أرسلت أكثر من 5 آلاف عنصر من المرتزقة لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، وأنّ جميعهم نُقلوا على متن طائرات عسكرية تركية”.

كما أشار التقرير إلى أنّ المرتزقة الذين نقلتهم تركيا ممن ارتكبوا فظاعات وتعدّيات واعتداءات سابقة ومن ذوي السوابق الإجرامية.

ولفت إلى أنّهم “ارتكبوا جرائم بحق الليبيين، فيما يفتقد غالبيتهم الخبرات القتالية والحدّ الأدنى من المعرفة العسكرية، لكن الدافع لقدومهم هو الحصول على المال فقط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية