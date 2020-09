الدغاري :الأمم المتحدة فشلت في حل الأزمة الليبية حتى الآن

قال عضو مجلس النواب خليفه الدغاري، الخميس، أن الأمم المتحدة فشلت في حل الأزمة الليبية حتى الآن.

وأوضح الدغاري في تصريحات صحفية، أن هناك عدة أسباب تسببت في ذلك الفشل تعود إلى انحصار صراع الأطراف الليبية على السلطة وعدم تغليب المصلحة العليا للوطن، والتدخلات العربية السلبية التي استعانت بقوى خارجية خدمة وتلبية لأجندات تآمريه على الوطن العربي بأكمله.

وأشار الدغاري إلى أن الأزمة لليبية أصبحت معقدة للغاية، وخاصة بعد الاستقطاب الداخلي و التدخل الخارجي، لافتا إلى أن هناك رغبة جامحة لدى الليبيين لوقف الحرب والعودة للسلام واستئناف العملية السياسية باعتبار أن المسار السياسي أعلى المسارات ويهيمن على بقيه المسارات بما فيها العسكري والاقتصادي.

وأكد الدغاري أن تحقيق السلام في ليبيا يأتي من خلال تنفيذ مخرجات برلين مع الاستفادة من مقترحات القاهرة وهو ما تعمل عليه الأمم المتحدة خاصة مع بروز الدور الأمريكي على السطح بشكل واضح بعد مؤتمر برلين.

