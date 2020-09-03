نداء عاجل لإنقاذ بحيرة “مجزم” في غدامس

تزخر ليبيا ومدينة غدامس بالكثير من المواقع الأثرية الضاربة في عمق التاريخ، ومعالم كفيلة بإنعاش حركة السياحة، لكنها تبقى في حاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام.

ومن هذه المواقع السياحية الطبيعية، بحيرة “مجزم” أو كما يُطلق عليها “عين الذبان”، وهي من أهم الروافد التي يلجأ إليها الأهالي كمتنفس لقضاء أجمل الأوقات علاوة على أنها من أهم المعالم التي يقصدها السياح المحليون والأجانب.

وتعاني حاليا البحيرة من الإهمال من جميع النواحي، وكثرة الأوساخ، وبقايا النفايات والقمامة التي يتركها الزوّار، وهذا الأمر ينذر بانتشار الحشائش وكثرة الحشرات، وحدوث تلوث بيئي في موقع البحيرة، وفقدان جماليتها ومنظرها الخلاب الذي ألهم كل الناظرين والزائرين لها.

ولا بد من تدخّل سريع وعاجل من الجهات المسؤولة بالدولة كالهيئة العامة للسياحة ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج لتنظيف هذه المواقع السياحية التي تعتبر كنزا لا يُقدر بثمن.

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