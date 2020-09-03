بعد عودة باشاغا لعمله.. امغيب يذكر بوعود وزير الداخلية بمحاربة الفساد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

أعاد عضو مجلس النواب سعيد امغيب التذكير بوعود وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بمحاربة الفساد وذلك بعد إنهاء إيقافه عن العمل وعودته لتسلم مهامه.

وقال باشاغا في تدوينة “له بموقع “فيسبوك” “انتهت التحقيقات مع وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشا اغا وعاد إلى سابق عمله وزيراً مفوضاً لوزارة الداخلية بعد أن نفيت كل الاتهامات الموجهة إليه”.

وأضاف “إذاً ننتظر الآن عودة المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم تحت حماية قوات وزارة الداخلية كما ننتظر انطلاق عملية محاربة الفساد التي وعد بها باشا اغا والتي سوف تطال مسؤولين كبار في الدولة بالتعاون مع النائب العام كما ذكر السيد باشا اغا ، أم أن مع انتهاء التحقيقات انتهى معها أي حديث عن أي مظاهرات أو وعود بمحاربة الفساد والمفسدين”.