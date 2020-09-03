تمديد فترة الاقتراع لانتخابات بلدي مصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن تمديد فترة الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي مصراتة إلى الساعة السابعة مساءً.

وأكدت اللجنة أن نسبة المشاركين في انتخابات المجلس البلدي مصراتة بلغت 9% حتى الساعة 12 ظهرا.

وبينت اللجنة أن نسبة المقترعين من النساء بلغت 20% بينما بلغت نسبة الرجال المقترعين 80%.

وكانت المراكز الانتخابية والبالغ عددها 76 مركزا ببلدية مصراتة، قد افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين على الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، معلنة انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة.