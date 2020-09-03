إغلاق محلات في طبرق للمخالفة

أخبار ليبيا 24 -خاص

صادرت لجنة مكافحة الظواهر السلبية المشكلة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بالتعاون من آمر منطقة طبرق العسكرية ومديرية الأمن، عشرات من الأسطوانات التي تباع على الأرصفة بأسعار مرتفعة، كما قامت بإغلاق عدد من المحلات والمخابز والحلاقين، الذين يمارسون أعمالهم بدون تراخيص مزاولة.

أتى ذلك خلال قيام اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة بوالخطابية، التي تتكون من القوات المسلحة والمباحث العامة والحرس البلدي، بالمرور على سماسرة الغاز والمحلات والمخابز والحلاقين.

وشرعت اللجنة في إزالة السلع الموجودة على الأرصفة والخضروات والفواكه التي تباع في أماكن غير مناسبة.

وأكد بوالخطابية، أن الحملات مستمرة، لإزالة كل ما هو مخالف من عرض مواد البناء من الإسمنت والرمل والمرش، حيث سبق تحديد ساحة لبيع هذه المواد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24