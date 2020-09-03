تسجيل 33 حالة اشتباه من أصل 115 حالة مخالطة تم فحصها بشحات

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة شحات أمس، تسجيل 33 حالة اشتباه من أصل 115 حالة مخالطة تم فحصها.

وأوضح فريق الرصد أن الحالات الـ33 تمت إحالة اثنتين منها إلى المستشفيات الإيوائية، ووضع 31 منها في الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن الحالات جميعها وضعها مستقر ولا حاجة لتحويلها إلى المستشفيات الإيوائية.

ونوه فريق الرصد بأن حالات الحجر المنزلي تتم متابعتها وفق جدول معد من قبل الفريق، وهي حالات ظهرت نتيجة تحاليلها موجبة ولم تظهر عليها أعراض، بينما ظهرت على بعضها أعراض لا تستدعي الدخول إلى المستشفى.

هذا كما أعلن الفريق تماثل 17 حالة في الحجر المنزلي من المتابعين بالجدول الخاص للشفاء.

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