الحكم المحلي بالبرلمان تحذر من عواقب الاعتداءات على الغطاء النباتي بالجبل الأخضر

أعرب

رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس عمران، اليوم الخميس عن بالغ قلقه من

الاعتداءات الواسعة المتعلقة بالبيئة، حيث تتعرض غابات الجبل الأخضر شرق البلاد

إلى اعتداءات جسيمة نتج عنها إزالة لمساحات كبيرة من الغطاء النباتي للجبل الأخضر

وما يتضمنه ذلك الغطاء من نباتات برية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى الصيد الجائر

والذي يهدد أصناف كثيرة من حيوانات وطيور الجبل الأخضر بالانقراض.

وأكد

عمران بمناسبة اليوم العالمي للأرض أن مساحات خضراء واسعة غربا تتعرض إلى الإزالة

بشكل عشوائي من أجل إقامة المباني السكنية أو الأنشطة الاقتصادية ولم يسلم من ذلك

المحميات الطبيعية بالإضافة إلى ما تعانيه الثروات الطبيعة جنوبا ومنها أشجار

النخيل إلى خطر بالغ نتيجة الإهمال أو تعرضها لآفات زراعية بحسب المكتب الإعلامي

لمجلس النواب.

وحذر

عمران من احتمالية تصحر مساحات كبيرة، وحرمان البلاد من ثروات طبيعية يمكن أن يكون

لها أهمية اقتصادية كبيرة مستقبلا مضيفا أن البيئة البحرية لم تسلم من الاعتداء

حيث تتعرض مساحات كبيرة من الساحل إلى التلوث بسبب رمي المخلفات الصناعية أو الصرف

الصحي كما تتعرض الثروة السمكية إلى الصيد الجائر أو الذي يحرمه القانون كالصيد

بالمتفجرات.

وأكد

عمران أن القانون يمنع الاعتداء على البيئة ولكن الإشكالية في تطبيقه ، مشددا على

ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية والبلديات والشرطة الزراعية بدورها في منع

الاعتداءات على الغابات والمساحات الخضراء والمحميات ومحاسبة من يقف وراء ذلك،

مطالباً بضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية المعنية، مشيراً إلى أن ذلك

يعتبر واجب وطني على الجميع دون استثناء.

