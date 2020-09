أصدرت النقابة العامة للمحامين بليبيا، بيانًا حول آخر

المستجدات الراهنة، مستنكرة استمرار معاناة المواطنين من حيث عدم توفير الاحتياجات

الأساسية من كهرباء وماء وسيولة مالية ووقود وغيرها من متطلبات الحياة اليومية

والتي أشدها وأخطرها تفشي الوباء.

ولفتت النقابة إلى اجتماع عدد من أعضائها مع قسم

التحقيقات بمكتب النائب العام للوقوف على حقوق معتقلي الرآي، وتمّت مناقشة ملفات

الفساد وأهمها ملف شركة الكهرباء.

وأوضحت النقابة، أنها لن تخضع لأية مساومات أو إملاءات

يحاول بعض السياسين الإيحاء بها، بحسب بيانها.

The post النقابة العامة للمحامين: ناقشنا مع النائب العام ملفات الفساد وأهمها الكهرباء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24