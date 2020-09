قال المجلس البلدي بني وليد ، الخميس، إن عميد البلدية ” سالم إنوير ” بحث مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة” عبدالباسط عبدالجليل ” الموضوعات المتعلقة بعمل فرع الجهاز ببني وليد وإمكانية توفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لعمل الجهاز داخل البلدية.

وأضاف المجلس في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن عبد الجليل تعهد بتقديم الدعم بشكل عاجل للجهاز حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل المطلوب داخل البلدية.

وأوضح البيان أن رئيس الشرطة الزراعية فرع بني وليد

” عبدالمجيد البراني ” قال خلال اللقاء إن المشاكل التي تواجه سير عمل الجهاز

في بني وليد هي صيانة وتجهيز المقر وتوفير الآليات والقوة التي يحتاجها ليتمكن من

أداء عمله.

The post بلدي بني وليد يبحث آلية عمل جهاز الشرطة الزراعية بالبلدية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24