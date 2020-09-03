«النيابة العسكرية بطرابلس» تطلب من «مليشيا الردع» ضبط وإحضار «وكيل صحة الوفاق»

أمر مدير النيابة العسكرية طرابلس، أيوب العجيلي أمبيرش، جهاز «مليشيا» الردع ومكافحة الجريمة المنظمة، بضبط وإحضار وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم إلى جانب 5 آخرين على خلفية قضايا فساد.

وبحسب الخطاب الموجه إلى جهاز الردع، فإن النيابة العسكرية أمرت بضبط كلا من:-

محمد هيثم عيسى الصيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقا

أشرف علي عمر الشامخي، المراقب المالي لوزارة الصحة.

عبدالحكيم فرج القذافي، مفوض شركة الطوابق العالمية للمقاولات.

ميلاد فرج أحمد الهوادي، مفوض شركة الغدق الدولية للمقاولات العامة.

عمر عبدالمجيد البشتي، مفوض شركة الفيحاء للمقاولات العامة.

عبدالوهاب سالم فتح الله، مفوض شركة دليل للتطور للمقاولات العامة.

وأشارت النيابة إلى قرار الضبط جاء بالإشارة إلى التحقثيقات الجارية في القضية رقم 79/2020 م م ع المتعلقة بالتجاوزات المالية وإهدار المال بجهاز الطب العسكري في طرابلس، وبناء على ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات مع مدير عام جهاز الطب العسكري.

وأكدت النيابة، إنها أمرت بضبط وإحضار المذكورين أعلاه وإحالتهم إلى النيابة الجزئية العسكرية بالعاصمة طرابلس لارتكابهم مخالفات فساد وإهدار مال عام.