الثني يصدر تعليماته بتوفير المستلزمات الوقائية من جائحة كورونا لوزارة التعليم

أصدر رئيس الحكومة، عبدالله الثني، تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا لوزارة التعليم قبل انطلاق الامتحانات النهائية.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس في مدينة بنغازي، مع وزيري الصحة والصناعة، والمكلفين بتسيير أعمال وزارتي التعليم، والمالية، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.

وأكد الثني على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمعلمين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطة محكمة لتفادي تعرض الطلاب والمعلمين للإصابة بالوباء.

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