الثني يصدر تعليماته بتوفير المستلزمات الوقائية من جائحة كورونا لوزارة التعليم

أصدر رئيس الحكومة، عبدالله الثني، تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا لوزارة التعليم قبل انطلاق الامتحانات النهائية.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس في مدينة بنغازي، مع وزيري الصحة والصناعة، والمكلفين بتسيير أعمال وزارتي التعليم، والمالية، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وأكد الثني على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمعلمين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطة محكمة لتفادي تعرض الطلاب والمعلمين للإصابة بالوباء.
أضف تعليقـك