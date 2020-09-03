الثني يبحث مع ديوان المحاسبة إجراءات صرف مخصصات مواجهة كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني مع رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبد ربه صالح إجراءات الصرف للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة جائحة كورونا والنتائج التي خلص إليها الديوان من خلال مراجعة المصروفات على الجائحة.

وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمقر رئاسة ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء بحث مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وإيجاد الحلول اللازمة لها والنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء ونتائج دراسة العقود التي تبرمها الهيئة.

كما بحث المشاركون في الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعترض محطة سوسة مما ترتب عنه توقف العمل ونقص مياه الشرب إلى جانب مناقشة مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه اجدابيا /طبرق والتي تكفل تزويد المياه إلى المرج / البيضاء/ القبه/درنة /طبرق /امساعد بقيمة وقدرها (19,650,000 د.ل) وما يستلزمه من رصد أموال كبيرة تضمن تنفيذ الخط.

وبحث الاجتماع التصرف في إيرادات مصلحة الضرائب والصرف منها على بعض البلديات مع أنها إيرادات سيادية يجب تحويلها لوزارة المالية والتخطيط وعدم التصرف فيها مباشرة إلى جانب مناقشة حالة الانقسام السائدة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليها من مساوئ وإضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها كما تم مناقشة تقديم الدعم اللازم والإمكانيات بجهاز مكافحة الجريمة لما يقوم به من أعمال متميزة لضبط ومكافحة الجريمة والحد منها بالإضافة لمناقشة مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي / سلوق بقيمة وقدرها (159,000,000 د.ل) .