مدة فترة التصويت في انتخابات المجلس البلدي مصراتة إلى السابعة مساء

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن تمديد فترة التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع إلى الساعة السابعة مساءً بدلا من الساعة السادسة كما كان مقررا.

وقالت الجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «عدد الناخبين الذين توافدوا على جميع المراكز الانتخابية حتى الساعة 15:45 عصراً بلغ 18618 ناخب – (14727 ذكور – 3891 اناث) – يمثلون 18.92٪ من المسجلين كناخبين».

ودعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أبناء بلدية مصراته إلى المزيد من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي لأن المشاركة «مازالت محدودة».

وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب المجلس البلدي الجديد لبلدية مصراتة على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأصر المجلس البلدي مصراتة المنتهية ولايته على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم وفاة عميد البلدية مصطفى كرواد، الذي أوصى بذلك قبل رحيله، وذلك بعدما تأجلت عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب والمسجلين في سجلات الناخبين بمدينة مصراتة حوالي 98 ألف و397 ناخب، من بينهم 60% رجال و40% نساء، سيدلون بأصواتهم في 76 مركز انتخابي منتشرة في 12 فرع بلدي بالبلدية.

ويتنافس في انتخابات المجلس البلدي مصراتة 15 قائمة على المقاعد المخصصة للفئة العامة و7 نساء على المقاعد المخصصة لفئة المرأة و6 مرشحين عن المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

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