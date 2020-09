قال الكاتب الصحفى والمعارض التركي، محمد عبيدالله، إن علاقة

الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان، بالتنظيمات الإرهابية واضحة، مشيرا إلى أن أردوغان

يتعاون في العلن مع الإرهابيين ما ظهر خلال الحرب فى ليبيا بوضوح.

وأضاف عبيد الله في تصريح له أن توظيف تركيا مرتزقة إرهابيين

لإشعال الصراعات بالمنطقة وثقته تقارير دولية، بالإضافة إلى ملفات أعدتها روسيا حليفة

أردوغان الأبرز وقدمتها لمجلس الأمن الدولى عام 2015، تتضمن تعاون أردوغان مع تنظيم

“داعش” الإرهابي فى الحرب بسوريا، ثم تمت تسوية تركية روسيا بعد إسقاط أنقرة

طائرة روسية فى سوريا فى العام نفسه.

وتابع عبيد الله أن أردوغان يطبق استراتيجية خاصة به للاستفادة

من الخلافات الليبية الداخلية، وهو ما ظهر في توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع

حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأشار عبيد الله إلى أن أردوغان يستهدف ترسيخ قدميه فى صراع

تقاسم الغاز فى المنطقة، وجنى بعض الأرباح من تشكيل فائز السراج وبعض المليشيات الإرهابية

المساندة، مبينا أن الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين لها مآلات كثيرة وقراءات تحتاج

خبراء قانون دولى، مؤكدا أن الكثير من المتخصصين يقولون إن اتفاقيات أردوغان لا مستقبل

لها، لأنها لكى تكون سارية ينبغى أن يوافق عليها مجلس النواب الليبي الذى، موضحا

أن اتفاقيات أردوغان كلها مرهونة بعمر وتواجد حكومة الوفاق.

The post عبيد الله: أردوغان استغل الخلافات الداخلية الليبية لصالحه وتعاون مع الإرهابيين بشكل واضح appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24