أعلنت بلدية

سرت، الخميس،عودة جميع الاتصالات الهاتفية

لشبكتي المدار الجديد ولبييانا للبلدية ، مضيفة أنه تم إعادة خدمات الإنترنت لكافة

المشتركين بسرت بعد انقطاع لبضعة أيام.

The post عاجل//عودة شبكة المدار الجديد للعمل في مدينة سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24