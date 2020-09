بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي

اليوم الخميس، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تطورات الأوضاع في شرق المتوسط،

على خلفية التوتر المستمر بالمنطقة.

