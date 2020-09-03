صنع الله: الباب مفتوح أمام الشركات الإندونيسية للعمل بقطاع النفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن الباب مفتوح دائما ′ للشركات الإندونيسية الراغبة في لعب دور في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأضاف صنع الله خلال لقاءه في طرابلس أمس الأربعاء القائم بأعمال سفارة إندونيسيا في ليبيا محمد عمار معروف أن هذه المشاركة ساعدت على تطوير القطاع وكذلك على الاستفادة لجميع الأطراف المعنية.

وناقش الحضور مجالات التعاون المشترك في النفط والغاز ووجود الشركات الإندونيسية في قطاع النفط.

وانضم إلى الاجتماع أيضا كلا من عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، الاماري محمد الاماري، والمدير العام للشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير مكتب التعاون الدولي في مركز التعاون الدولي صلاح بن علي.