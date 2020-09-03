أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة عن انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة.
وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم.
أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة عن انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة.
وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم.
كرهنا حاجة اسمها مصراتة من كثرة ما عملوه فروخها بليبيا وبالتالى ما يهمنا ما يجرى فيها من خير أو شر مع احترامنا لشرفاء المدينة والذين ضد عبت الميليشيات .
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