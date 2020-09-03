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انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة عن انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة.

وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • كرهنا حاجة اسمها مصراتة من كثرة ما عملوه فروخها بليبيا وبالتالى ما يهمنا ما يجرى فيها من خير أو شر مع احترامنا لشرفاء المدينة والذين ضد عبت الميليشيات .

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