أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة عن انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة.

وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم.

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