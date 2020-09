قال وزير

الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، إن أسئلة التحقيق تركزت

حول المظاهرات وتأمينها ودور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة في عملية

التأمين.

The post عاجل// باشاغا: أسئلة التحقيق كانت حول المظاهرات وتأمينها ودور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة في عملية التأمين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24