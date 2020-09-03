عاجل .. إصابة “3” أطباء بينهم رئيس اللجنة الطبية الاستشارية بفيروس “COVID-19” في الكفرة

الكفرة 03 سبتمبر 2020 (وال)- أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية ببلدية الكفرة اليوم الخميس، عن إصابة عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالقطاع الصحي، بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت اللجنة الطبية الاستشارية ببلدية الكفرة، إن الإصابات تم تسجيلها بعد أن أثبت نتائج الاختبار إصابة كل : الدكتور ربيع الأبعج رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة، والدكتور شاكر الأبعج عضو اللجنة الطبية الاستشارية، والدكتور ما شاء الله بدر طبيب بمستشفى الكفرة العام، وأيوب أكريم عضو اللجنة الطبية الاستشارية.

وأضافت اللجنة الطبية الاستشارية أنه تم تسجيل عدد “11” حالة، بواقع “9” حالات جديدة، وعدد “7” حالات مخالطة، ليصل بذلك الوضع الوبائي في مدينة الكفرة إلى “56” حالة إصابة، وتسجيل “8” حالات تمثلت للشفاء، ولا وجود لحالات وفاة. (وال- الكفرة) ر ع/ ر ت

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