قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي

باشاغا، في بيان بعد انتهاء جلسة التحقيق معه، إن جلسة التحقيق انعقدت في موعدها بمقر

المجلس الرئاسي بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي فقط، مبينا أنها استمرت لأكثر من

5 ساعات .

