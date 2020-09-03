قرر المجلس الرئاسي، الخميس، رفع الوقف الاحتياطي عن

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، وعودته لمنصبه.

وقال المجلس في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” إنه قرر رفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا، ليباشر مهامه

وصلاحياته كوزير اعتبارا من اليوم.

هذا وكان مصدر مسؤول بحكومة الوفاق قد أكد في وقت سابق،

اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الوفاق أعادت الموقوف باشاغا

إلى منصبه، مرجحا أنها أعادته تحت ضغط عقب تهديداته الأخيرة بفضح الفساد.

وكانت مصادر صحفية، قد أكدت أن مسلحين قاموا بتطويق مقر حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، بعد وصول باشاغا جلسة مساءلة في مقر الحكومة للتحقيق معه.

The post بعد تعرضه لضغوط وتهديده بفضح الفساد.. الرئاسي يعيد باشاغا لمنصبه appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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