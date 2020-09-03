«الثني» يراجع الملفات الخدمية والأمنية مع رئيس ديوان المحاسبة

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، زيارة لديوان المحاسبة الليبي في مقره بمدينة البيضاء، واجتمع برئيس الديوان الدكتور عمر عبدربه صالح، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.
وبحث الاجتماع، مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وآلية إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء هذه المشاكل، متطرقا للنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء ونتائج دراسة العقود التي تبرمها الهيئة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.
كما بحث الاجتماع، أوجه صرف المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا والنتائج التي خلص إليها ديوان المحاسبة من خلال مراجعة المصروفات لمواجهة الجائحة .
وتطرق الاجتماع، إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه محطة سوسة البخارية، ما ترتب عنه توقف العمل ونقص مياه الشرب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأمر.
وبحث “الثني” خلال الاجتماع، مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه “أجدابيا – طبرق” والتي ستكفل تزويد بلديات المرج، والبيضاء، والقبة، ودرنة، وطبرق، وامساعد بالمياه بقيمة مالية قدرها (19,650,000 د.ل) تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف دينار.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدية سلوق بقيمة وقدرها (159,000,000 د.ل) مئة وتسعة وخمسون مليون دينار.
كما بحث الاجتماع، الانقسام السائد بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليه من مساوئ، والإضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها.
وناقش الجانبان أيضا، كيفية تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، لما يقوم به من أعمال متميزة لضبط ومكافحة الجريمة والحد منها.
رئيس مجلس الوزراء يجري اجتماعا تقابليا مع رئيس ديوان المحاسبة
رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يجري زيارة لديوان المحاسبة في البيضاء ويلتقي رئيس الديوان لمناقشة عدد من الملفات الهامة أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس زيارة لديوان المحاسبة الليبي في مقره بمدينة البيضاء، والتقى برئيس الديوان الدكتور عمر عبدربه صالح، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.وبحث الاجتماع مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وآلية إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء هذه المشاكل، متطرقا للنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء ونتائج دراسة العقود التي تبرمها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.كما بحث الاجتماع أوجه صرف المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا والنتائج التي خلص إليها ديوان المحاسبة من خلال مراجعة المصروفات لمواجهة الجائحة .وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه محطة سوسة البخارية، ما ترتب عنه توقف العمل ونقص مياه الشرب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأمر.وبحث الاجتماع مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه اجدابيا – طبرق والتي ستكفل تزويد بلديات المرج، والبيضاء، والقبة، ودرنة، وطبرق، وامساعد بالمياه بقيمة مالية قدرها (19,650,000 د.ل) تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف دينار.وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدية سلوق بقيمة وقدرها (159,000,000 د.ل) مئة وتسعة وخمسون مليون دينار.كما بحث الاجتماع الانقسام السائدة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليه من مساوئ، والإضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها.وتطرق الاجتماع إلى كيفية تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، لما يقوم به من أعمال متميزة لضبط ومكافحة الجريمة والحد منها.
Gepostet von الحكومة الليبية – Libyan Government am Donnerstag, 3. September 2020
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