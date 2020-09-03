«الثني» يراجع الملفات الخدمية والأمنية مع رئيس ديوان المحاسبة

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، زيارة لديوان المحاسبة الليبي في مقره بمدينة البيضاء، واجتمع برئيس الديوان الدكتور عمر عبدربه صالح، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

وبحث الاجتماع، مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وآلية إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء هذه المشاكل، متطرقا للنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء ونتائج دراسة العقود التي تبرمها الهيئة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

كما بحث الاجتماع، أوجه صرف المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا والنتائج التي خلص إليها ديوان المحاسبة من خلال مراجعة المصروفات لمواجهة الجائحة .

وتطرق الاجتماع، إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه محطة سوسة البخارية، ما ترتب عنه توقف العمل ونقص مياه الشرب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأمر.

وبحث “الثني” خلال الاجتماع، مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه “أجدابيا – طبرق” والتي ستكفل تزويد بلديات المرج، والبيضاء، والقبة، ودرنة، وطبرق، وامساعد بالمياه بقيمة مالية قدرها (19,650,000 د.ل) تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف دينار.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدية سلوق بقيمة وقدرها (159,000,000 د.ل) مئة وتسعة وخمسون مليون دينار.

كما بحث الاجتماع، الانقسام السائد بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليه من مساوئ، والإضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها.

وناقش الجانبان أيضا، كيفية تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، لما يقوم به من أعمال متميزة لضبط ومكافحة الجريمة والحد منها.