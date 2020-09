أردوغان لـ ميركل : اليونان وقبرص والدول المساندة لهما اتخذت خطوات صعدت حالة التوتر شرق المتوسط

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي

اليوم الخميس، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تطورات الأوضاع في شرق المتوسط،

على خلفية التوتر المستمر بالمنطقة.

وأوضحت الرئاسة التركية، في بيان لها، أن أردوغان وميركل

بحثا عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط،

مبينة أن أردوغان أكد على أن اليونان وقبرص والدول المساندة لهما اتخذت خطوات صعدت

حالة التوتر شرق المتوسط .

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان أعرب عن ترحيبه بجهود

ميركل الرامية لحل المشاكل في شرق المتوسط .

وتأتي هذه المكالمة على خلفية تصعيد التوتر في منطقة شرق

المتوسط بسبب الخلافات بين اليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى، تتعلق بعدة قضايا،

من بينها الأزمة في ليبيا والحدود البحرية وتبعية مكامن الطاقة.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال

الأطلسي، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة

بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه

وأجرت سفن تركيا مؤخرا

عمليات المسح في المياه التي تطالب بالسيادة عليها اليونان وقبرص وتركيا، ووصفت أثينا

هذه التحركات التركية بأنها غير قانونية.

