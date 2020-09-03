صنع الله: الشركات الفلبينية لديها فرص للعمل بسوق النفط الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشركات الفلبينية داخل سوق النفط الليبي.

وأضاف صنع الله خلال لقاءه سفير الفلبين لدى ليبيا المر كاتو أن صناعة النفط في ليبيا حاليا قد تواجه تحديات، مردفا لكننا واثقون من أن الأمور ستتحسن ونحن متفائلون بعودة الاستقرار والازدهار إلى ليبيا.

وأكد صنع الله مجددا أهمية العلاقة الطويلة الأمد بين العمال الفلبينيين والليبيين موضحا أن تواجد عمال فلبينيين في قطاع النفط الليبي يعود إلى ما يقرب من خمسين عاما وكان قائما على الصداقة والاحترام المتبادلة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وفاة عامل نفط فلبيني وقدم صنع الله تعازيه للسفير كاتو ولعائلة المتوفي معبرا عن أسفه الشديد لموته مشددا على أنه قد اتخذ كل التدابير اللازمة لإعادة المتوفى إلى بلده في أقرب فرصة ممكنة.

وذكر السفير الفلبيني أنه كان على اتصال مع عدد من الفلبينيين العاملين في قطاع النفط في ليبيا والذين أكدوا على تجربتهم الإيجابية في صناعته وكذلك الترحيب الذي تلقوه من زملاء العاملين.