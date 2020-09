الاستشارية بسرت تطالب العائلات الوافدة بإجراء اختبارات كورونا

قالت بلدية سرت، الخميس، إن اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بالبلدية طالبت كافة العائلات الوافدة إلى سرت من بلديات ومناطق أخرى بضرورة التوجه إلي فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لإجراء اختبارات سريعة لكورونا من أجل الاطمنئان على أحوالهم وصحتهم.

وأضافت البلدية

في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن

عنوان فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت بجوار نادي خليج سرت الرياضي بالفترتين

الصباحية والمسائية.

