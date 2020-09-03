“تسييري” طبرق: بدء تسجيل الليبيين الراغبين في السفر إلى مصر وفق هذه الشروط

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق عن بدء تسجيل المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى مصر، وذلك وفق شروط معينة.

وخص المجلس عملية التسجيل للذكور من سن الـ18 حتى الـ45، أما الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 أو تزيد عن 45 سنة، والنساء من كل الأعمار، فبإمكانهم السفر دون تسجيل.

وأشار المجلس إلى ضرورة أن تكون الصورة في الجواز الأخضر مطابقة للواقع، بالإضافة إلى دفع مبلغ 20 دينارا كرسوم للتسجيل مقابل إيصال مالي، وأن يصطحب المسافر معه تحليل كورونا سالب النتيجة.

وكان قد كشف إبراهيم الجراري رئيس غرفة التجارة الليبية المصرية المشتركة، عن فتح المنفذ السلوم الحدودي للمواطنين الليبيين لدخول الجارة مصر، حسبما أفادت وكالة “وال”.

وقال إبراهيم الجراري، إن السلطات المصرية، وافقت على دخول المواطنين الليبيين فوق سن 45 عامًا، وما تحت سن 18 عامًا بدون تسجيل في القوائم وتأشيرة.