أزمات «كورونا» والكهرباء والمياه محاور اجتماع الثني مع رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، خلال زيارة إلى ديوان المحاسبة بالبيضاء، الخميس، مع رئيس الديوان الدكتور عمر عبدربه صالح، مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وآلية إيجاد الحلول لها، والنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء، ودراسة العقود التي تبرمها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.
وتطرق الاجتماع إلى أوجه صرف المخصصات المالية لمواجهة جائحة «كورونا» والنتائج التي خلص إليها ديوان المحاسبة من خلال مراجعة هذه المصروفات، كما تناول اللقاء الصعوبات التي تواجه محطة «سوسة» البخارية، والتي تسببت في توقف العمل ونقص مياه الشرب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالخصوص، حسب بيان للحكومة الموقتة.
مشاريع مياه وصرف صحي
كما تناول الاجتماع مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه «أجدابيا – طبرق»، والذي سيكفل تزويد بلديات المرج والبيضاء والقبة ودرنة وطبرق وامساعد بالمياه بقيمة مالية قدرها 19 مليون و650 ألف دينار.
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وناقش الطرفان أيضا مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدية سلوق بقيمة تقدر بنحو 159 مليون دينار.
كما بحث الاجتماع الانقسام السائدة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليه من أضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها، وتطرق اللقاء كذلك إلى كيفية تقديم الدعم والإمكانات اللازمة لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.
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