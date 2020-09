طبرق.. حملة لإغلاق المحال التجارية المخالفة ومصادرة اسطوانات العاز التي تباع على الأرصفة

قال المجلس

البلدي طبرق، الخميس، إن رئيس المجلس، فرج بوالخطابية، قد قاد حملة في وقت سابق

اليوم، على المحلات التجارية والمقاهي والحلاقين وسماسرة غاز الطهي وعلى تجار

الأرصفة وعلى عرض البضائع على الأرصفة .

وأضاف المجلس في

بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه تم إغلاق

عدد من المحلات ومخالفة البعض الآخر ومصادرة عشرات أسطوانات الغاز التي تباع على

الأرصفة.

وأوضح البيان أن بوالخطابية أكد على استمرار الحملة على كل المحلات وعلى ساحات بيع الرمل والمرش والأسمنت وسيتم تخصيص ساحة لها.

وأضاف البيان أن

اللجنة التى قادت الحملة تتكون من الجيش والأمن والحرس البلدي.

