بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انتهاء عملية الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي مصراتة وذلك على تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس في كامل المراكز الانتخابية الموزعة على نطاق 12 فرع بلدي في الحدود الإدارية لبلدية مصراتة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنه بعد انتهاء إجراءات إقفال الصناديق الانتخابية وتحرير محاضر إنهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز الأوراق وعد أصوات الناخبين.

وكانت المراكز الانتخابية والبالغ عددها 76 مركزا ببلدية مصراتة، قد افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين على الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، معلنة انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة.