بلدية سرت تطالب العائلات الوافدة بالتوجه إلى “اللجنة الطبية” لإجراء اختبارات “كورونا”

قالت بلدية سرت، إن اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بالبلدية طالبت كافة العائلات الوافدة إليها من بلديات ومناطق أخرى بضرورة التوجه إلي فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لإجراء اختبارات سريعة لكورونا من أجل الاطمنئان على أحوالهم وصحتهم.

جاء ذلك في منشور للبلدية على صفحتها الرسمية بموع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أضافت البلدية أن عنوان فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت بجوار نادي خليج سرت الرياضي بالفترتين الصباحية والمسائية.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه (179)، أنه استلم أمس الأربعاء الموافق 2 سبتمبر عدد (3606) عينة، منهم (2989) عينة سالبة، وتم تأكيد إصابة 617 حالة منهم مقسمين إلى (429) حالات جديدة، و(188) مخالطين، كما سجل المركز أيضًا (110) حالة شفاء و (4) حالات وفاة.

وأوضح المركز في بيانه، أن العينات الـ (3606) كانوا موزعين على النحو التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1288)، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (118)، مختبر فرع المركز سبها عدد (92)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1219)، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (346)، ومختبر فرع المركز الزاوية عدد (94)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (42)، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400)، ومختبر فرع المركز الكفرة عدد (7) عينة.