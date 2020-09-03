تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

أكد عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس في المدينة.

وجدد صالح التنبيه إلى أن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد «أصبح يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بعدما تجاوز عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في المدينة 150 إصابة و4 حالات وفاة».

كما جدد صالح مطالبته لوزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تسطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

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