أبو الغيط وبوريل يبحثان التطورات في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التطورات في ليبيا.

وذلك خلال لقاء جمعهما في مقر الجامعة، حيث شدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية وتثبيت وقف إطلاق النار، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية.

بوريل بدوره أطلع أبو الغيط على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا، واللقاءات التي عقدها في طرابلس والقبة لحلحلة الأزمة، هذا واتفق الجانبان على خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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