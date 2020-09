الثني وعبد ربه يبحثان الأزمات التي تعاني منها المنطقة الشرقية وفي مقدمتها أزمة الكهرباء

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، الخميس، مع

رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، بمقر الديوان في البيضاء، مشاكل انقطاع الكهرباء والمياه وأزمة تفشى فيروس

كورونا .

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، في منشور له عبر

صفحة الحكومة بموقع ” فيسبوك”، أن الاجتماع تناول مشاكل انقطاع التيار الكهربائي

وآلية إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء هذه المشاكل، إضافة إلى النتائج التي انتهى إليها

الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء و دراسة العقود التي تبرمها الهيئة العامة

للكهرباء والطاقات المتجددة.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا مراجعة أوجه صرف المخصصات

المالية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، فضلا عن المشاكل التي تواجه محطة سوسة البخارية، وما ترتب

عنه من توقف العمل ونقص مياه الشرب .

وبحث الاجتماع مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد

عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم المتعلقة بتحديد المسار

المقترح لخط أنابيب مشروع مياه اجدابيا – طبرق والتي ستكفل تزويد بلديات المرج، والبيضاء،

والقبة، ودرنة، وطبرق، وامساعد بالمياه، بقيمة

مالية قدرها تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف دينار.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف

مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع وشبكة الطرق بمنطقة التلوث البيئي في بلدية

سلوق بقيمة وقدرها 159 مليون دينار.

كما بحث الاجتماع أزمة

توقف صرف مرتبات العاملين بشركة الخطوط الجوية الأفريقية .

