البنتاجون: تركيا أرسلت أسلحة وآلاف المرتزقة لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن إرسال تركيا لمرتزقة وأسلحة إلى ليبيا منذ بدء الأزمة كما قامت بنشر المئات من قواتها النظامية في الأراضي الليبية، بينهم فنيون ومشغلون لأنظمة الدفاع الجوي التركي المنتشرة غرب البلاد.

وأكد التقرير الذي استند لتقرير القيادة العامة للقوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، وجود آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة للقتال بجانب حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس مقابل وعود بمنح الجنسية ومبالغ مالية.

وحذر التقرير من أن المرتزقة السوريين، الذين تم إرسالهم على متن طائرات تركية، لهم محذرة من أن لهم سوابق إجرامية، وقاموا بارتكاب جرائم ضد المدنيين، كما أنهم غير متمرسين أو متعلمين، وبعضهم متطرفون.

وأوضح التقرير أن ما قامت به تركيا أدى إلى تقويض الأمن داخل ليبيا، وولّد ردة فعل عنيفة من الليبيين، لافتا إلى أن أنقرة أرسلت ما لا يقل عن 5 آلاف مرتزق سوري إلى ليبيا لمساعدة الميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.