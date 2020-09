ارتبطت “الفزعة” عند الليبيين بإغاثة الملهوف ومساعدة الآخرين أو دفع الظلم، إلا أن مجموعة من شباب مدينة الزنتان قادوا زمام المبادرة وأطلقوا تطبيقا إلكترونيا أسموه “فزعة”.

واتخذ الشباب من منظمة النخبة المتميزة للتعليم والتدريب والتأهيل، مقرا مؤقتا لهم لتأسيس شركة “جبل التقنية”، وقرروا أن تكون باكورة أعمالها إصدار تطبيق إلكتروني خدمي يضم أغلب مرافق المدينة التي تقدم خدمات يومية.

وحقق تطبيق “فزعة” المجاني، نجاحا لافتا خلال الأيام الأولى من طرحه في منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح واسع الانتشار لما يقدمه من خدمة شملت أغلب متطلبات الناس في المدينة والمدن المجاورة.

ويشمل التطبيق خدمات العيادات والأطباء المناوبين وصهاريج نقل المياه وسيارات الأجرة ومحطات الوقود ووجود البنزين فيها من عدمه.

وسهّل تطبيق “فزعة” في الحد من تنقل الناس وسط جائحة كورونا مسجلا ارتفاعا يوميا في تقديم الخدمات من البيت.

The post “فزعة”.. تطبيق خدمي يلقى رواجاً واسعاً في الزنتان appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية