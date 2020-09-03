سرت تستعد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف، فرج عبدالمجيد، الخميس، مع مراقب تعليم بالمدينة، مفتاح على عبد الكافي، بحضور مدير مكتب الامتحانات بسرت المكلف، عبدالله سعيد الفيتوري، أخر الترتيبات والاستعدادات لامتحانات الدور الأول لإتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، التي تنطلق الأحد الموافق 6 سبتمبر.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بالمدينة في جميع اللجان التى أعدها مكتب الامتحانات ببلدية سرت بلغ أكثر من 2330 طالب وطالبة.

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وتطرق الاجتماع إلى جاهزية جميع مقار لجان الامتحانات بمختلف المؤسسات التعليمية واحتياجاتها وخاصة فيما يتعلق باتخاد الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة وباء «كورونا المستجد».

كما تناول الاجتماع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وكذلك الثانوية الدينية، والبالغ عدد طلابها أكثر من 1835 طالبا وطالبة والتى تنطلق 20 سبتمبر الجاري.

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