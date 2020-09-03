شركة الكهرباء: نعمل على إيصال الوقود لمحطات المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية أن العمل جاري لإيصال الوقود الخفيف (الديزل) إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وصول ناقلة النفط في الأيام السابقة بعد نفاد الوقود في بعض الخزانات وتدنيها في خزانات أخرى خلال الأيام الماضية موضحة أن العودة إلى مستويات الوقود بوضعها الطبيعي تحتاج من 3 إلى 4 أيام، ومن ثم القيام بعمليات تنقية الوقود من الشوائب، عن طريق معالجات الوقود.

وأكدت الشركة أنه ستزود اليوم الخميس بثلاثة مليون لتر من الوقود الخفيف ( الديزل )، لتشغيل ( محطة السرير الغازية ) المتوقفة عن العمل بكامل إنتاجيتها بسب نفاد الوقود الخفيف ( الديزل ) فيها.

أوضحت الشركة أنه وبعد وصول هذه الكميات من الوقود الخفيف ( الديزل ) لمحطات التوليد ومعالجتها من الشوائب عن طريق منظومات تنقية الوقود، سيتحسن وضع الشبكة الكهربائية خلال الأيام القادمة ما يؤدي لتقليل ساعات طرح الأحمال.

وأشارت الشركة إلى أن تواصل إمدادات الوقود الخفيف على هذا النسق من شركة البريقة لتسويق النفط، وحال ارتفاع كميات الغاز من 190 مليون قدم مكعب يوميا إلى 240 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، سوف تنتهي مشكلة طرح الأحمال بصورة جذريه إلا في حالة الأعطال القاهرة الخارجة عن إرادة الشركة